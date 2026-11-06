El gobernador Joaquín Díaz Mena inauguró la Feria Yucatán Xmatkuil 2026

La noche de este viernes 6 de noviembre, se inauguró la Feria Xmatkuil 2026 la cual se va a prolongar hasta el próximo 29 de noviembre, en donde se van a realizar actividades culturales, comerciales y ganaderas.

La ceremonia oficial estuvo encabezada por el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, quien estuvo presente en el recinto ferial localizado al sur de Mérida. Por ser el primer día, se anunció entrada y estacionamiento gratuito, esto mencionó el mandatario estatal.

Noticia Destacada Deorro y 3BallMty en la Feria Xmatkuil 2026: Horario, sede y cómo conseguir boletos

“Es un honor encabezar en este momento la inauguración de nuestra feria, siendo las siete de la noche con cuarenta minutos, declaramos formalmente inaugurada la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, en hora buena y que todos se diviertan”

El gobernador estuvo acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Yucatán, Wendy Méndez. Por su parte, Díaz Mena destacó el regreso del XXII Congreso Mundial Brahman.

https://t.co/K7vBL0tK50 — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) November 7, 2026

¿Qué banda abrió las presentaciones musicales?

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026, arrancó con la presentación de La Original Banda El Limón, aunque también se espera la inauguración del Teatro del Pueblo, donde se va a presentar la Sonora Yucateca.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal