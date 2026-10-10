Derrapa motociclista por pavimento mojado en la colonia Morelos

Una joven motociclista fue valorada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, luego de derrapar sobre el pavimento mojado y sufrir golpes en distintas partes del cuerpo, cuando circulaba sobre la avenida Periférica Norte, en los límites de la colonia Morelos, frente al establecimiento Ceramat.

El accidente ocurrió cuando la joven se desplazaba a bordo de una motocicleta particular, sin placas de circulación, con dirección a su domicilio.

Presuntamente, debido a las condiciones húmedas de la carpeta asfáltica, perdió la tracción de las ruedas y terminó derrapando varios metros sobre el pavimento.

Tras la caída, ciudadanos que se encontraban en la zona acudieron en su auxilio, ayudándola a sentarse sobre la banqueta y colocando la motocicleta a un costado de la vialidad para evitar otro percance.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y realizaron una valoración prehospitalaria a la lesionada.

Durante la atención, le colocaron un vendaje en el codo del brazo derecho; sin embargo, al no presentar lesiones que ameritaran su traslado de emergencia, permaneció en el sitio.

Posteriormente, otra ciudadana la apoyó para remolcar la motocicleta hasta su domicilio, con el objetivo de evitar que continuara conduciendo mientras presentaba molestias físicas.

Una vez concluida la atención y controlada la situación, los paramédicos y las autoridades se retiraron del lugar.

El incidente dejó como saldo a la joven con lesiones menores y daños por la caída, sin que fuera necesario su ingreso a un hospital.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda a los conductores extremar precauciones durante las lluvias, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas, ya que el pavimento mojado disminuye la adherencia de los neumáticos y aumenta el riesgo de derrapes.