Semarnat evalúa impactos ambientales en proyecto de construcción de parque fotovoltaico en Hopelchén

Durante la Primera Reunión Informativa en este caso Ambiental dirigida a los Pueblos Indígenas como parte de la Consulta Previa, Libre e Informada sobre el proyecto "PV Sandom Solar” en este municipio, se dio a conocer que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) está evaluando los impactos ambientales en el proyecto de construcción de un parque fotovoltaico.

Esta segunda reunión al que hubo mayor audiencia que en la primera ocasión, se efectuó en el en el Teatro de la Ciudad de Hopelchén “Lic. Carlos Miguel Aysa González”, y estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Energía del gobierno federal, del gobierno estatal y municipal, el representante del ejido de Hopelchén Juan Manuel González Alpuche, y representantes de la empresa PV Sandom Solar S. de R. L. de C. V., entre otros.

Durante el evento se dijo que la Semarnat está en proceso de evaluación ya que se ingresaron el mes pasado dos estudios de manifestación de impacto ambiental que son el Parque Fotovoltaico y la Línea de Transmisión, y esa dependencia federal está realizando sus evaluaciones respectivas y las acciones para corregirlas.

Se detalló que para conocer que plantas y animales hay en la región, participaron biólogos e ingenieros especializados quiénes visitaron diferentes tipos de sitios en la región y se logró a conocer a fondo la Biodiversidad de la zona para proponer acciones de protección y preservación.

Se explicó que se encontraron especies de animales como reptiles, anfibios, mamíferos y aves, y en cuanto a la flora se encontraron 97 especies de plantas de los cuales 13 están en el parque fotovoltaico y 66 especies en la línea de transmisión, y las especies de la flora encontrada son hierbas, árboles, arbustos, y bromelias y orquídeas.

La empresa a cargo de esa obra explicó que los estudios de impacto ambiental que está evaluando la Semarnat contemplan los cuidados de la tierra que incluye la prevención que consiste en evitar el daño antes que ocurra, la mitigación que consiste en reducir y reciclar los desechos, y la compensación que reforestar y restaurar la naturaleza.

Noticia Destacada Se dispara precio del huevo en los Chenes por casos de gripe aviar en Yucatán

Los programas que se harán para atender el impacto ambiental de esa están programa de rescate y reubicación de la flora, programa de manejo hídrico, programa integral de manejo de residuos, programa de capacitación y sensibilización ambiental, programa de restauración del sitio, programa de reforestación, programa de rescate y reubicación de animales, instalación de dispositivos para que las aves no choquen con las aves y programa de vigilancia ambiental.

Los ponentes explicaron el proyecto, su ubicación y características técnicas de la obra, del cual no se dio a conocer monto de inversión.

Se explicó que es un proyecto que se pretende dure 30 años de impacto benéfico y comprende cuatro etapas, y su ubicación considera a las comunidades de Hopelchén (cabecera municipal) e Xcupil, respectivamente.

El proyecto abarcaría un proyecto de 445 hectáreas de los cuáles 119.84 corresponde a la ocupación del proyecto, y tendrá una línea de transmisión de 6.7 kilómetros con 34 torres.

La capacidad que tendrá esa planta es de 54 MV con módulos fotovoltaicos de 111,240 (650 Wp) con una línea de transmisión de 115 kV y 6.7 kilómetros, y el punto de interconexión será la subestación de Hopelchén (HOP 115 kV).

Esa planta fotovoltaica será instalada en el predio rústico o antigua hacienda conocida como Nibul (conocida como Santa Lucía Nibul) se ubica aproximadamente a 5 kilómetros al norte de la cabecera municipal de Hopelchén, rumbo al camino que conduce hacia la zona o comunidad menonita de Nuevo Progreso.

Noticia Destacada Trabajadores del Poder Judicial en Campeche protestan contra evaluación que amenaza sus plazas

Durante la sesión, varios cheneros tomaron la palabra para despejar sus dudas y también expusieron inquietudes.

De igual manera, se informó que ese proyecto contempla cuatro etapas, la primera es la preparación del sitio estudios, desmonte y movimientos de la tierra; la etapa 2 será de construcción del parque fotovoltaico, subestación y línea; la tercera etapa consiste en la operación y el mantenimiento de la planta, y la última etapa será el desmantelamiento.

Pero, para llevarse a cabo este proyecto el gobierno federal por ser el municipio de Hopelchén un pueblo indígena, realizará a través de la Sener y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) su consulta al pueblo chenero para poder concretar ese plan.

La mencionada consulta tendrá Fase de Acuerdos Previos, Fase Informativa (2), Fase Deliberativa y Fase Consultiva, respectivamente.

Se acordó que la Segunda Sesión Informativa será el 11 de noviembre, y del 12 al 17 de noviembre se realizará la Fase Deliberativa, y el miércoles 18 de noviembre se efectuará la Fase Consultiva.