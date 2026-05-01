Hermanos se agarran a golpes por disputa de vivienda en la Manigua, Ciudad del Carmen

Un fuerte escándalo familiar movilizó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública la tarde de este viernes, luego de que se reportara un violento enfrentamiento entre varios integrantes de una familia en la colonia Manigua.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 40 por calle 10 de Mayo, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos, insultos y golpes provenientes de una vivienda. Al arribar al sitio, los agentes confirmaron que se trataba de un conflicto entre hermanos derivado de la posesión de un inmueble que perteneciera a sus padres.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, la disputa gira en torno a la intención del padre de tomar control de la vivienda; sin embargo, dos de los hijos se oponen, argumentando que ellos mantienen la posesión del predio. Esta situación ha generado constantes fricciones familiares que, en esta ocasión, escalaron a los golpes.

Hermanos se enfrentaron por la posesión de un inmueble heredado de sus padres. / Israel Lozano

Durante el altercado, varios de los involucrados presentaron lesiones visibles, como rasguños y golpes, producto de empujones y agresiones físicas. Asimismo, salieron a relucir otros conflictos internos, incluyendo señalamientos por el presunto robo de dinero proveniente de rentas de inquilinos, así como desacuerdos relacionados con documentos legales, entre ellos escrituras y un posible usufructo vitalicio.

Pese a la intervención de los elementos policiacos, no fue posible mediar en el conflicto debido a la falta de disposición de las partes para llegar a un acuerdo en ese momento, por lo que los oficiales optaron por retirarse del sitio, exhortando a los involucrados a canalizar sus diferencias por la vía legal.

También hubo desacuerdos por escrituras y usufructo vitalicio. / Israel Lozano

Finalmente, tras varios minutos de tensión, los participantes se dispersaron sin que se registraran detenciones. En tanto, vecinos del sector permanecieron atentos ante el altercado, manifestando su preocupación por este tipo de situaciones que alteran la tranquilidad de la zona.

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JGH