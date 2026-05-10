Golpean y detienen a presunto asaltante en la Morelos.

Un presunto asaltante fue sometido y golpeado por vecinos de la colonia Morelos, luego de que aparentemente intentara despojar de dinero en efectivo a tres jóvenes utilizando un arma blanca. Los hechos se registraron sobre la calle 53 entre 70 y 70-A, generando la movilización de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el señalado, identificado como Miguel, de aproximadamente 29 años de edad, presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando interceptó a tres jóvenes que se dirigían a una tienda del sector. Según testigos, el sujeto los amenazó con un arma blanca con la intención de asaltarlos.

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Sin embargo, los jóvenes reaccionaron y, con apoyo de vecinos de la zona, lograron enfrentar y someter al presunto delincuente, despojándolo del arma blanca. Durante el forcejeo, el hombre recibió varios golpes hasta quedar tendido sobre la banqueta, a un costado de una camioneta particular, aparentemente inconsciente.

Minutos después arribaron elementos motorizados de la Dirección de Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y solicitaron el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana. Los paramédicos valoraron al lesionado y determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital, debido a que las lesiones que presentaba no ponían en riesgo su integridad física.

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Tras la valoración médica, los socorristas se retiraron del lugar. Por su parte, los oficiales, con el fin de evitar que el sujeto volviera a ser agredido por ciudadanos molestos, solicitaron una patrulla para asegurarlo y trasladarlo a los separos del Ministerio Público.

De manera extraoficial, trascendió que las personas afectadas aparentemente no interpondrían una denuncia formal en contra del detenido, por lo que se esperaba que permaneciera retenido únicamente durante el resto de la tarde y noche de este domingo mientras se determina su situación legal.

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