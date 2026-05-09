Mujer es apuñalada por su pareja tras discusión en la colonia Manigua de Ciudad del Carmen

Una fuerte movilización de elementos de Seguridad Pública y cuerpos de emergencia se registró en la colonia Manigua, luego del reporte de una mujer lesionada con arma blanca presuntamente a manos de su pareja sentimental, durante una reunión donde presuntamente se consumían bebidas alcohólicas.

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Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Independencia, sitio donde, de acuerdo con versiones recabadas en el lugar, la mujer convivía con su pareja y otras personas bajo la ingesta de alcohol. Según testigos, al calor de las copas comenzaron una serie de reclamos y discusiones entre la pareja. En medio del altercado, el hombre presuntamente sacó un arma blanca y atacó a la mujer, provocándole al menos dos heridas, una en el abdomen y otra más en el brazo izquierdo.

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Dirección de Seguridad Pública arribaron rápidamente al sitio para verificar la situación; sin embargo, al llegar, el presunto agresor ya había escapado con rumbo desconocido, por lo que no se logró su detención.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a la mujer al Hospital General. / Israel Lozano

Debido a las lesiones que presentaba la víctima, los agentes solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a la mujer y posteriormente la trasladaron al Hospital General para una valoración médica más especializada.

Vecinos del sector señalaron que la discusión fue escuchada desde varios metros antes de que ocurriera la agresión, situación que generó alarma entre los habitantes de la zona. Hasta el momento no hay personas detenidas por estos hechos, mientras que las autoridades indicaron que será necesario que la víctima interponga su denuncia formal ante la Fiscalía una vez que sus condiciones de salud se lo permitan, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes

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JGH