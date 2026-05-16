¿Se queda Atasta sin subestación? Pobladores amenazan con bloquear vías tras promesas de la CFE

Ante la posible cancelación de la subestación eléctrica en la Península de Atasta, bajo la versión de que en su lugar se construiría únicamente una central reguladora de energía, pobladores de la región advirtieron sobre la reactivación de manifestaciones si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incumple el compromiso de instalar infraestructura que termine con décadas de deficiencias en el servicio.

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De acuerdo con Elio García Rodríguez, gestor social de la zona, en las últimas semanas ha crecido el descontento entre los habitantes debido a las constantes fallas en el suministro y a la falta de claridad sobre el proyecto energético anunciado para la región. Esta situación ya generó amagos de un bloqueo carretero, el cual se pospuso porque la comunidad aún mantiene el voto de confianza en el acuerdo pactado con las autoridades hace 13 meses.

Explicó que, aunque la semana pasada se contempló realizar una protesta, los pobladores decidieron esperar el avance de las gestiones y la llegada de los materiales para la presunta subestación proyectada en San Antonio Cárdenas, la cual beneficiaría a seis de las siete comunidades de la península.

Sin embargo, el representante social indicó que prevalece la incertidumbre ya que no se observan avances significativos en el terreno donde supuestamente se desarrollará la obra. Asimismo, externó la preocupación de la ciudadanía ante versiones extraoficiales que apuntan a que la nueva infraestructura solo serviría para regular el flujo eléctrico entre Ciudad del Carmen y otras zonas, sin resolver de fondo los apagones que sufren localidades como Puerto Rico, Nuevo Progreso, Emiliano Zapata, San Antonio Cárdenas y Atasta.

El gestor reiteró que la posibilidad de realizar un bloqueo carretero sigue latente y consideró urgente que los funcionarios de la CFE y del Gobierno del Estado se acerquen a la comunidad para aclarar las características del proyecto. Advirtió que, de no haber soluciones concretas, la movilización podría concretarse entre junio y julio ante el hartazgo de la población por las afectaciones eléctricas.

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JGH