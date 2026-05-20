Pemex deja sin contratos a Ciudad del Carmen y empresarios advierten ola de quiebras en la isla

Muchas compañías de Carmen siguen invirtiendo y tratando de conservar empleos en la industria pesada, a pesar de que Petróleos Mexicanos (Pemex) trasladó la mayoría de los contratos hacia Tabasco. Ante los prolongados retrasos en los pagos a proveedores y empresas locales, la crisis económica que enfrenta el municipio continuará agravándose, consideró el empresario local Gustavo Novelo Torres, quien advirtió que el problema ya no solo es el adeudo, sino la absoluta falta de nuevas oportunidades para mantenerse en actividad.

Noticia Destacada “Sonrisas en Pasarela”: desfile inclusivo reunirá a 70 escuelas en Ciudad del Carmen

A decir del entrevistado, las complicaciones se agudizaron con el cambio en la dirección de la petrolera, pues cada modificación en el titular de dependencias de esta magnitud provoca que se “reseteen” los proyectos y avances. Con la llegada de Juan Carlos Carpio Fragoso, el panorama aparentemente empeorará respecto a lo que ya venía gestándose en los últimos dos años.

Señaló que la economía de Carmen depende primordialmente de la actividad petrolera y del flujo de recursos que generan las empresas vinculadas a la paraestatal. Por ello, calificó como preocupante que los pagos continúen aplazándose. El más reciente anuncio de que se busca solventar la deuda institucional hasta el año 2033 es percibido de forma muy negativa por el sector empresarial, debido a que la liquidez local se mueve estrictamente a través de dichos contratos.

Novelo Torres aseguró que muchas compañías siguen invirtiendo capital propio para sostener las plantillas laborales a pesar de la falta de flujo, una situación que ya afecta de manera directa a cientos de obreros que enfrentan retrasos en sus salarios y prestaciones. Indicó que este adverso panorama es cada vez más evidente, reflejándose incluso en la baja actividad comercial en el centro de la isla.

Asimismo, criticó que gran parte de las inversiones petroleras y los proyectos de perforación se hayan mudado a Tabasco, dejando a Carmen desprotegida. Advirtió que, si Pemex no paga lo devengado y tampoco genera nuevas contrataciones, llegará un momento en que las compañías prefieran migrar o declararse en quiebra, como infortunadamente ya ha ocurrido con varias marcas locales.

Pese al escenario adverso, reconoció los esfuerzos actuales por impulsar el turismo como alternativa económica para el municipio, aunque consideró difícil lograr una verdadera recuperación sin un respaldo financiero contundente de los gobiernos federal y estatal. Finalmente, hizo un llamado enérgico a Pemex para priorizar el pago a proveedores locales, argumentando que la reactivación de Ciudad del Carmen depende por completo de que exista liquidez para mantener los empleos en la isla.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH