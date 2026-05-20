“Sonrisas en Pasarela”: desfile inclusivo reunirá a 70 escuelas en Ciudad del Carmen

Con el objetivo de visibilizar las capacidades, talentos y habilidades de niñas, niños y jóvenes con discapacidad o condiciones especiales, la Zona 04 de Educación Especial realizará el próximo 28 de mayo el evento “Sonrisas en Pasarela” en el Teatro Carmelita de Ciudad del Carmen. Esta será la primera edición de este proyecto inclusivo, el cual busca abrir espacios de participación social para alumnos de educación especial y, sobre todo, sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión y la eliminación de barreras.

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Durante una rueda de prensa, Geovanni Manuel Caraveo Coox, supervisor de la Zona 04 de Educación Especial, acompañado por directores de los Centros de Atención Múltiple (CAM) y de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), destacó que el evento representa una oportunidad para que los estudiantes expresen sus habilidades frente a la comunidad, rompiendo el estigma de que no pueden participar en este tipo de actividades. Señaló que, aunque requiera un mayor esfuerzo, ellos también pueden bailar, cantar y demostrar sus talentos.

“Sonrisas en Pasarela” nace con la intención de demostrar que la discapacidad no es un límite y que los alumnos tienen mucho que aportar. El supervisor explicó que a veces parece que las personas con discapacidad solo pueden brillar dentro de la escuela, cuando sin duda alguna también lo pueden hacer en la sociedad, gracias a su carisma y destrezas.

Detalló que el evento iniciará a las 5:00 de la tarde con una alfombra roja en la que participarán alumnos, patrocinadores y autoridades invitadas, mientras que la pasarela comenzará formalmente a las 6:00 de la tarde. En el espectáculo participarán modelos desde un año de edad hasta adultos de 25 años, quienes presentarán diversos vestuarios y actividades acompañados por docentes y personal especializado.

Muchos de los participantes viven con condiciones como autismo, TDAH, discapacidad visual y auditiva. Uno de los principales retos ha sido ayudarlos a vencer el miedo escénico y fortalecer su seguridad personal, ya que subir a un escenario frente al público representa un desafío enorme, pero el fin es que se sientan capaces y seguros de sí mismos.

En total, participarán representantes de alrededor de 70 planteles de educación básica, incluyendo 14 preescolares y 56 primarias, además de alumnos de los tres CAM de Ciudad del Carmen y ocho USAER de distintas comunidades del municipio. El evento será completamente gratuito y contará además con presentaciones artísticas, entre ellas una exhibición de gimnasia artística.

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JGH