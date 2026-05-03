Choque de motos en el barrio de Santa Ana en Campeche deja una mujer lesionada

Un motociclista presuntamente en estado de ebriedad generó un aparatoso accidente al interponerse en el camino de otra motocicleta, dejando a una mujer con lesiones sangrantes en la pierna izquierda que requirieron traslado a un centro médico.

Los hechos se registraron sobre la calle Paraguay en dirección hacia la calle Perú del barrio de Santa Ana, cuando ambas motocicletas circulaban por esa zona, momento donde uno de ellos se interpuso en el paso del otro, generando un corte de circulación.

Posterior al accidente, el presunto responsable, quien fue señalado por testigos como en estado de ebriedad, intentó darse a la fuga, siendo retenido por ciudadanos hasta la llegada de la Policía Estatal.

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Al sitio se presentaron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) en la ambulancia 209, quienes inmediatamente le proporcionaron atención a los involucrados, siendo una mujer la más afectada, por lo que tras ingresarla a la ambulancia decidieron llevarla a un hospital para brindarle mejor atención.

Asimismo, y derivado de la forma en que se dio el accidente, el presunto responsable fue turnado al Ministerio Público, sitio donde se le realizaría una prueba de alcoholimetría para determinar si se encontraba intoxicado al momento del accidente, además de determinar su responsabilidad en el caso.