Activistas denuncian presuntas descargas de aguas negras en hotel Fives Beach de Xcalacoco

El hotel Fives Beach de Xcalalaco en Playa del Carmen, presuntamente no cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales, utiliza pipas para extraer aguas residuales, lo que derivó la derrama de aguas negras a los ecosistemas, activistas llaman a la Procuraduría Federal del Ambiente (PROFEPA) realizar una investigación a fondo, no basta con simple suspensión, deberían de colocar de sellos de clausura ya que los daños son irreparables.

Las descargas de aguas residuales en los ecosistemas es evidente que fue planeado por directivos del hotel Fives Beach, en un video difundido en redes sociales se aprecian mangueras colocadas, lo hicieron con toda la intensión sin medir las consecuencias de impactar daños ambientales y de salud pública, comentó el activista Roel Salas.

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En las instalaciones del hotel se han visto pipas que recolectan las aguas residuales, esto deja entrever que el centro de hospedaje de lujo no cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales, la PROFEPA debe inspeccionar las instalaciones del inmueble, pero en tanto, hacen las investigaciones, deben clausurar el centro de hospedaje, refirió el activista.

No sabemos con certeza desde cuando este hotel ha estado vertiendo aguas negras a los ecosistemas, por lo tanto, no basta con colocación de sellos de suspensión, las autoridades gubernamentales deberían cancelar las operaciones u obras e proceso, no se trata de tirar simple residuos sólido en la calle, sino de aguas residuales que provocan graves daños ambientales, comentó la activista Liliana González Áviles.

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Cabe mencionar que el gobierno municipal de Playa del Carmen, colocó sellos de suspensión el pasad 26 de abril, a las instalaciones del hotel ubicado en la zona turística conocida como Xcalacoco de esta ciudad de Playa del Carmen.

En un comunicado, la presidente municipal Estefanía Mercado, informó que la Dirección de Normatividad y Evaluación de Impacto Ambiental, se presentaron en la zona conocida como Xcalacoco para constatar los hechos y evaluar posibles afectaciones al ecosistema.

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Agregó que no permitirán acciones que atenten contra el equilibrio ecológico de nuestra costa ni la omisión de los reglamentos que regulan el uso de nuestra zona federal. Por ello, se procedió a la suspensión inmediata de las actividades y se han iniciado los procedimientos administrativos correspondientes para deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones que marca la ley.

No obstante, para la activista Liliana González, es urgente la intervención de la PROFEPA para una revisión sobre el manejo y disposición final de las aguas residuales, porque el hotel ha estado contratando pipas para extraer las aguas negras. ¿En dónde están tirando las aguas residuales?, esto es muy grave, sosotuvo.