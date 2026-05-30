Denuncian vandalismo en espacio turístico comunitario de Mamantel Viejo

Habitantes de la comunidad de Mamantel Viejo denunciaron actos de vandalismo en un espacio recreativo y turístico impulsado por los propios pobladores, donde en repetidas ocasiones han sido destruidas y quemadas palapas construidas con esfuerzo comunitario para recibir visitantes.

María Luisa del Rosario Vázquez Hernández, agente municipal de Mamantel Viejo, explicó que el lugar permanece abierto al público sin restricciones de horario y que los visitantes pueden acudir libremente para disfrutar de las instalaciones.

Sin embargo, lamentó que personas desconocidas hayan causado daños en la infraestructura, afectando el trabajo realizado por los habitantes de la localidad.

La representante comunitaria relató que una de las palapas fue incendiada, situación que obligó a gestionar apoyos para instalar reflectores y mejorar la iluminación del área. No obstante, tiempo después otra estructura también resultó dañada.

Señaló que existe la intención de colocar cámaras de vigilancia, aunque la falta de recursos económicos ha impedido concretar el proyecto. Vázquez Hernández indicó que no puede señalar directamente a los responsables, ya que no cuenta con pruebas ni los ha visto cometer los actos vandálicos.

Sin embargo, reconoció que existe preocupación entre los pobladores debido a la presencia de personas ajenas a la comunidad que, presuntamente, tendrían interés en apropiarse del espacio o influir en su administración.

La agente municipal destacó que el objetivo es mantener el sitio como un espacio de acceso libre para beneficio de todos los habitantes de Mamantel Viejo y de los visitantes, evitando cualquier intento de privatización.

Asimismo, agradeció el respaldo recibido por parte de autoridades municipales, quienes han brindado apoyo mediante gestiones y asistencia para mejorar las condiciones del lugar.

Finalmente, hizo un llamado a respetar las instalaciones comunitarias y a proteger un proyecto que, aseguró, ha sido construido con sacrificio y esfuerzo de los habitantes, quienes buscan impulsar el turismo y generar beneficios para la población local, pues es un espacio cercano a la estación del Tren Maya en Escárcega, incluso como parte del trayecto hacia comunidades desde Candelaria, por lo que este potencial aparentemente es motivo de interés de tercero.