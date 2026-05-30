Colegio de Abogados exige justicia por asesinato de litigante en Ciudad del Carmen

El asesinato del abogado Edgar José Palma Moreno continúa generando reacciones de indignación y exigencias de justicia entre integrantes del gremio jurídico y ciudadanos de Ciudad del Carmen.

A través de un pronunciamiento público, el Colegio de Abogados de Ciudad del Carmen A.C. condenó el crimen y manifestó su solidaridad con la familia del profesionista.

Luego de los acontecimientos registrados en la calle Felipe Ángeles por 17d de la colonia Benito Juárez, donde el hoy occiso fue acribillado cuando viajaba acompañado por su padre rumbo a su domicilio, los litigantes organizados y no, han comentado lo que representa para el gremio un hecho delictivo de esta naturaleza y es que aunque hay versiones que indican que se trato de una venganza por perder un caso relacionado con la delincuencia organizada, nada de esto se ha confirmado.

Mediante una esquela difundida en redes sociales, la directiva 2025-2027 del organismo lamentó el fallecimiento del litigante, calificándolo como un “lamentable y cobarde asesinato”, al tiempo que exigió a las autoridades el esclarecimiento de los hechos.

El mensaje fue acompañado por muestras de apoyo hacia los familiares de la víctima y hacia la comunidad de abogados del municipio.

La publicación generó decenas de comentarios de ciudadanos, colegas y conocidos del abogado, quienes expresaron sus condolencias y demandaron que el caso no quede impune.

Entre los mensajes predominó el llamado a la Fiscalía General de Justicia en Campeche (FGECAM) para realizar una investigación exhaustiva que permita identificar y castigar a los responsables.

Algunos usuarios manifestaron preocupación por la violencia que enfrenta la ciudad y señalaron que ningún ciudadano merece perder la vida en circunstancias violentas.

Otros destacaron la trayectoria profesional de Palma Moreno y lamentaron que su vida fuera truncada de manera repentina.

El caso ha provocado consternación dentro del sector jurídico local, donde diversas voces en el anonimato han coincidido en exigir resultados en las investigaciones y garantías de seguridad para los profesionales del derecho.

Mientras tanto, familiares, amigos y colegas continúan realizando muestras públicas de solidaridad y reclamos de justicia por la muerte del abogado carmelita.