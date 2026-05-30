Comerciantes advierten afectaciones por adelanto del fin del ciclo escolar en Campeche

El adelanto en el cierre del ciclo escolar generará afectaciones económicas no solo para papelerías, sino también para transportistas, vendedores ambulantes y madres de familia que dependen de la actividad diaria en los planteles, señaló Eleuterio Castro Verdejo, comerciante local, al referirse al anuncio de la Secretaría de Educación en Campeche de que el ciclo escolar 2025-2026 se adelantará su conclusión al menos 20 días.

Explicó que la suspensión anticipada de clases era “bola cantada”, pues aunque la revuelta que existió a nivel nacional por tanta premura, desde luego que iba a generar condiciones en los Estados que obligaran a los responsables a tomar determinaciones que desde luego tendrían un impacto, pues representa casi un mes menos de movimiento relacionado al sector educativo.

A decir del dueño de una papelería local, la implicación de término anticipado del ciclo escolar actual, no se trata de un asunto de flojera de los maestros como muchos quisieran verlo, sino de múltiples impactos en el comercio, como por ejemplo, a quienes venden útiles, alimentos, moños, postres y otros productos afuera de las escuelas, sin dejar atrás a los transportistas, quienes de lunes a viernes ese es un ingreso seguro para su actividad.

Pero lejos de lo que representa este decremento en la actividad para el sector comercio y servicios, Castro Verdejo afirmó que, en el entorno familiar hay efecto y es que, muchos padres de familia también enfrentarán gastos extras al tener que buscar cursos, cuidadores o actividades para sus hijos mientras trabajan, pues haya o no clases, cada miembro de la familia tiene un rol que enfrentar y lo que no se debe perder de vista es que aunque haya descanso en el sector educativo, todo lo demás sigue su curso.

Castro Verdejo señaló que, ante este panorama, varios comerciantes deberán buscar actividades alternas para generar ingresos durante los casi dos meses de baja actividad, en espera de la temporada fuerte de ventas escolares, principalmente el tianguis papelero que cada año se instala en el parque Tila y el regreso a clases previsto para finales de agosto.

El comerciante lamentó que esta decisión llegue en un momento complicado para la economía familiar y en general en lo local, pues aseguró que tanto pequeños negocios como padres de familia ya enfrentan una situación difícil y todo este movimiento tendrá un impacto negativo para las finanzas en los hogares, pues se modifica toda la dinámica habitual antes de tiempo.