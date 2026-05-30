Discusión por motocicleta mal estacionada moviliza a policías en la colonia Polvorín de Campeche

Un conato de bronca se registró en la colonia Polvorín luego de que un joven se negara a mover su motocicleta, la cual había dejado estacionada detrás de una patrulla, situación que derivó en la intervención de elementos policiacos.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Punta Maxtún, entre el cruce de la calle Libertad, donde los agentes informaron al propietario que la unidad sería infraccionada y posteriormente trasladada al corralón por obstruir la movilidad de la unidad oficial.

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Al enterarse de la medida, familiares del motociclista se acercaron al lugar y comenzaron una discusión con los uniformados en un intento por evitar el aseguramiento del vehículo.

Tras varios minutos de diálogo las autoridades continuaron con el procedimiento sin que se reportaran personas lesionadas o detenidas.