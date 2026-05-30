Síguenos

Última hora

México

Detienen a exalcalde de Cuautla durante Operativo Enjambre

Campeche / Sucesos

Discusión por motocicleta mal estacionada moviliza a policías en la colonia Polvorín de Campeche

Familiares del propietario intentaron impedir que la unidad fuera enviada al corralón.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

30 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Policías realizaron el aseguramiento de una motocicleta que obstruía
Policías realizaron el aseguramiento de una motocicleta que obstruía / Dismar Herrera

Un conato de bronca se registró en la colonia Polvorín luego de que un joven se negara a mover su motocicleta, la cual había dejado estacionada detrás de una patrulla, situación que derivó en la intervención de elementos policiacos.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Punta Maxtún, entre el cruce de la calle Libertad, donde los agentes informaron al propietario que la unidad sería infraccionada y posteriormente trasladada al corralón por obstruir la movilidad de la unidad oficial.

Motociclista resulta lesionado tras ser atropellado en la colonia Polvorín

Noticia Destacada

Combi de Megacable omite alto y provoca accidente con motociclista en Campeche

Al enterarse de la medida, familiares del motociclista se acercaron al lugar y comenzaron una discusión con los uniformados en un intento por evitar el aseguramiento del vehículo.

Tras varios minutos de diálogo las autoridades continuaron con el procedimiento sin que se reportaran personas lesionadas o detenidas.

Te puede interesar