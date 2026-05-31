Ataque masivo de abejas deja al menos 15 personas lesionadas en la carretera Carmen–Puerto Real

Al menos 15 personas resultaron lesionadas tras ser atacadas por un enjambre de abejas cuando convivían en un predio ubicado a un costado de la carretera Carmen–Puerto Real, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia de Ciudad del Carmen e Isla Aguada.

Los hechos se registraron en el kilómetro 26+500 del tramo carretero Ciudad del Carmen–Isla Aguada, en un terreno delimitado situado junto al corralón de la empresa Abimeri. De acuerdo con los primeros reportes, una familia que disfrutaba de un fin de semana de convivencia fue sorprendida por un agresivo ataque de abejas que dejó afectados a hombres, mujeres y menores de edad.

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Ante la gravedad de la situación, cinco de los lesionados fueron trasladados inicialmente en un vehículo particular con dirección a Ciudad del Carmen. Sin embargo, kilómetros más adelante la unidad fue interceptada por ambulancias que ya se dirigían al sitio de la emergencia, permitiendo que los pacientes recibieran atención médica especializada. Entre los trasladados se encontraban un hombre y cuatro mujeres.

Mientras tanto, en el lugar del incidente permanecían otras diez personas con diversas lesiones provocadas por las picaduras, por lo que se activó un operativo coordinado entre distintas corporaciones de emergencia. Paramédicos, rescatistas y personal de auxilio provenientes de Ciudad del Carmen e Isla Aguada arribaron al sitio para brindar atención a los afectados y realizar los traslados necesarios a hospitales de la localidad.

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Algunos de los pacientes presentaban síntomas de shock anafiláctico debido a las decenas de picaduras que recibieron en distintas partes del cuerpo, condición que requirió atención médica inmediata para evitar complicaciones mayores.

Asimismo, elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al área para controlar la situación. Utilizando humo y agua, lograron dispersar al enjambre y reducir el riesgo de nuevos ataques, permitiendo que las labores de rescate y atención médica se desarrollaran de manera segura.

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Tras varias horas de trabajo y una vez que todos los lesionados fueron atendidos y el área quedó bajo control, las autoridades y cuerpos de emergencia concluyeron las labores y se retiraron del lugar.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud de todos los afectados, aunque se confirmó que varios de ellos requirieron hospitalización debido a la severidad de las lesiones ocasionadas por las picaduras.

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