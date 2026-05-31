Conductor de una camioneta sufre accidente entre Haltunchén y Villamadero en Seybaplaya

Al perder el control del volante, el conductor de una camioneta RAM SLT 4X4, con placas del Estado de Chiapas CX-7817-F, sufrió un accidente en Seybaplaya. El hecho no dejó lesionados de gravedad, sólo daños materiales de consideración.

De acuerdo con los datos recabados, el hecho ocurrió la tarde de este domingo 31 de mayo, alrededor de las 15:20 horas en el kilómetro 160, entre Haltunchén y Villamadero, en el municipio de Seybaplaya.

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Al lugar llegaron elementos de emergencia y seguridad, es el caso de los elementos del AVE Asociación de Voluntarios en Emergencias, Base Villamadero, y una ambulancia de CAPUFE, respectivamente.

La zona fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, y de la Policía Municipal de Seybaplaya, quienes se encargaron de abanderar la zona y entrevistarse con el guiador de la unidad, que fue retirada del lugar con el apoyo de una grúa de servicio particular.