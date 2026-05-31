Advierten pérdidas económicas en Ciudad del Carmen por adelantar el ciclo escolar en Campeche

El adelanto del cierre del ciclo escolar perjudicará la economía no sólo de las papelerías sino también de transportistas, vendedores ambulantes y madres de familia que dependen de que haya actividad diaria en los planteles, señaló Eleuterio Castro Verdejo, comerciante, al referirse al anuncio de la Secretaría de Educación en Campeche de que el ciclo escolar concluya en 20 días.

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Explicó que la suspensión anticipada de clases era bola cantada, pues aunque la revuelta que existió a nivel nacional por tanta premura, desde luego que iba a generar condiciones en los estados que obligaran a los responsables a tomar decisiones que tendrían un impacto, pues representa casi un mes menos de movimiento relacionado al sector educativo.

Para Eleuterio, dueño de una papelería local, la terminación anticipada de clases no se trata de un asunto de flojera de los maestros, como muchos creen, sino de múltiples impactos en el comercio, como por ejemplo de quienes venden útiles, alimento, postres y otros productos afuera de las escuelas, sin dejar atrás a los transportistas quienes de lunes a viernes tienen un ingreso seguro para su actividad.

Pero lejos de lo que representa este decremento en la actividad para el sector comercio y servicios, Castro Verdejo afirmó que en el entorno familiar habrá un efecto, y es que muchos padres de familia también enfrentarán gastos extras al tener que buscar cursos, cuidadores o actividades para sus hijos mientras trabajan, pues haya o no clases cada miembro de la familia tiene un rol que enfrentar y lo que no se debe perder de vista es que aunque haya descanso en el sector educativo, todo lo demás sigue su curso.

Castro Verdejo señaló que ante este panorama, varios comerciantes deberán buscar actividades alternas para generar ingresos durante los casi dos meses de baja actividad, en espera de la temporada fuerte de ventas escolares, principalmente el tianguis papelero que cada año se instala en el Parque Tila y el regreso a clases previsto para finales de agosto.

El comerciante lamentó que esta decisión llegue en un momento complicado para la economía familiar y en general en lo local, pues aseguró que tanto pequeños negocios como padres de familia ya enfrentan una situación difícil y todo este movimiento tendrá un impacto negativo para las finanzas en los hogares, pues se modifica la dinámica habitual.

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JGH