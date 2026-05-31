Aparatoso accidente en Carmen: Conductor abandona camioneta tras montarse en puente de la Manigua

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad se registró durante la noche tras un aparatoso accidente ocurrido sobre el puente de la calle 40, en la colonia Manigua, donde una camioneta terminó montada sobre los barandales de contención. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

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De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Chevrolet de batea, con placas de circulación CY-7647-E del estado de Chiapas, transitaba sobre la estructura con dirección hacia la avenida 10 de Julio.

Por causas que aún no han sido determinadas, el operador perdió el control de la unidad e impactó inicialmente contra la guarnición. La fuerza del choque provocó que posteriormente derribara una mufa de servicio eléctrico y terminara montado sobre los barandales metálicos de contención del puente, donde la camioneta quedó severamente dañada.

Tras el percance, el conductor descendió de la unidad y huyó corriendo del lugar, dejando abandonado el vehículo para evitar responder por los daños materiales ocasionados a la infraestructura urbana.

Al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y personal de Protección Civil, quienes se encargaron de acordonar el área para prevenir otro incidente y garantizar la seguridad de los automovilistas que circulaban por la zona. Posteriormente, peritos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes, mientras que una grúa retiró la camioneta para trasladarla al corralón municipal.

La unidad permanecerá bajo resguardo de las autoridades hasta que el propietario o responsable acredite su legal posesión y cubra el pago de los daños a la vía pública, así como las multas administrativas procedentes.

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JGH