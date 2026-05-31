Violenta riña en Tierra y Libertad deja a un hombre gravemente herido tras machetazo

Una intensa movilización de elementos de la Policía Estatal y cuerpos de emergencia se registró en calles de la colonia Tierra y Libertad, luego de que fuera reportada una violenta riña entre varios hombres que dejó como saldo a una persona gravemente lesionada, con una severa herida en la muñeca izquierda provocada presuntamente por un machete.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Gaseopen, entre las calles Venus y Júpiter, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y observar una pelea que escaló rápidamente a la violencia extrema.

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Al arribar al sitio, los agentes estatales localizaron a un hombre identificado como Juan, quien se encontraba a las afueras de su domicilio perdiendo abundante sangre debido a una profunda lesión en la muñeca de la mano izquierda, la cual estuvo a punto de ser amputada por completo.

Minutos después llegaron dos ambulancias para brindarle atención prehospitalaria. Mientras era valorado por los paramédicos, el lesionado relató a las autoridades que la actual pareja sentimental de su expareja acudió a reclamarle, acusándolo de continuar interfiriendo en la relación y de mantener actitudes de celos hacia la mujer.

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Según su versión, la discusión verbal se transformó en una pelea física, momento en el que al menos cuatro personas más se involucraron en su contra. Durante el enfrentamiento, uno de los participantes presuntamente sacó un machete y le asestó un golpe directo en la muñeca izquierda, provocándole una herida de extrema gravedad.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva acordonaron la zona y tomaron el control del sector para evitar que la situación se saliera nuevamente de control, mientras los socorristas estabilizaban al lesionado antes de trasladarlo de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

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De acuerdo con testigos y autoridades presentes en el lugar, el hombre se encontraba alterado por lo ocurrido y manifestó su intención de buscar represalias contra quienes presuntamente participaron en la agresión una vez que fuera dado de alta, situación que quedó asentada por los agentes para las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos, mientras las autoridades continúan recabando información para esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades.

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