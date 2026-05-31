Kunno genera revuelo tras revelar que desea “subirse a la cama” con Emiliano Aguilar

El enfrentamiento mediático entre el influencer Kunno y el rapero Emiliano Aguilar ha sumado un capítulo lleno de sarcasmo y declaraciones provocativas que han encendido las redes sociales. Y es que; el creador de contenido ha señalado que desearía “subirse a la cama” con el músico.

Durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, el creador de contenido regiomontano lanzó una respuesta subida de tono que desvió por completo la tensión hacia el terreno del humor negro y la ironía. Estos comentarios generaron gran revuelo en diversas redes sociales.

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Kunno responde a reto de Emiliano Aguilar de subir al ring

La controversia escaló cuando los reporteros cuestionaron a Kunno sobre el reto formal de Emiliano Aguilar a subirse a un ring de boxeo para arreglar sus diferencias. Ante la pregunta de si aceptaría el combate, el influencer rechazó la idea del cuadrilátero y, entre risas, declaró: "Me subiría a la cama con él... es que sabes que yo soy muy tóxico, entonces a mí me gusta que me traten mal y que me peguen".

Estas palabras causaron revuelo inmediato entre los internautas y la prensa de espectáculos. Mientras algunos usuarios tomaron la declaración como una hábil salida humorística para desarmar los retos agresivos del rapero, otros comenzaron a especular e insinuar en plataformas digitales que existía una cercanía pasada entre ambos.

El origen de esta rivalidad se remonta a meses atrás, cuando Kunno sugirió públicamente que Emiliano necesitaba asistir a rehabilitación. La respuesta del hermano de Ángela Aguilar fue inmediata y agresiva, acusando al tiktoker de usar sus influencias con la dinastía Aguilar para dejarlo fuera de proyectos televisivos.

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