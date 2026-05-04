Fuerte movilización en el malecón del centro por emergencia médica.

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales se registró la tarde de este lunes en el malecón del centro de la ciudad, tras el reporte de un hombre que presuntamente sufría un infarto mientras se encontraba en la zona.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el masculino, identificado como Jaime, realizaba actividad física sobre el malecón cuando, de manera repentina, se desvaneció sin causa aparente, lo que alarmó a decenas de ciudadanos que se encontraban en el sitio.

El masculino realizaba actividad física cuando desvaneció. / Por Esto.

Testigos señalaron que varias personas corrieron de inmediato para brindarle auxilio; sin embargo, el hombre no respondía, lo que incrementó la preocupación entre los presentes, quienes temían un desenlace fatal.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras valorar al paciente confirmaron que no se trataba de un infarto, sino de un ataque epiléptico. Pese a los esfuerzos realizados en el lugar para estabilizarlo, el masculino no reaccionaba favorablemente.

Los socorristas determinaron trasladarlo de urgencia. / Por Esto.

Ante la situación, los socorristas determinaron trasladarlo de urgencia a un hospital para su atención especializada. Al sitio también llegaron familiares del afectado, quienes, visiblemente angustiados, siguieron la ambulancia rumbo al nosocomio.

El incidente generó momentos de tensión y alarma entre quienes se encontraban en el malecón, ya que en un inicio se pensó que el hombre había perdido la vida de forma súbita. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud actual.

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