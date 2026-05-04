Mujer sufre golpe de calor al volante y provoca fuerte accidente en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vial se registró en la colonia Tierra y Libertad, luego de que una mujer perdiera el control de su camioneta y terminara derribando un poste de alumbrado público, generando afectaciones a la infraestructura municipal y al flujo vehicular en la zona.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Constelación Pléyades por avenida Paseo del Mar, donde la conductora de una camioneta Jeep, color blanco, con placas de circulación DJH-264-C del estado de Campeche, presuntamente sufrió un golpe de calor mientras se encontraba al volante.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer perdió el control de la unidad, subiéndose al camellón central e impactándose de frente contra una luminaria propiedad del municipio. Tras el fuerte choque, la camioneta continuó su trayectoria varios metros adelante, quedando con severos daños materiales.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. La conductora logró solicitar apoyo a sus familiares, así como a su aseguradora, quienes acudieron al sitio para brindarle asistencia.

Elementos de la Policía Municipal, a través de peritos de tránsito, arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de la unidad, la cual fue trasladada al corralón municipal.

El caso fue turnado ante la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades, debido a los daños ocasionados a propiedad del municipio, mientras que la circulación en la zona se vio parcialmente afectada durante las labores de atención y retiro del vehículo.

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JGH