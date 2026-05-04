Issste sin anestesiólogo en Campeche: maestro diabético lleva días sin cirugía y familia denuncia negligencia

Una familia denunció presunta negligencia médica en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) Dr. Patricio Trueba de Regil, en la capital del Estado. En dicho lugar, un maestro permanece hospitalizado desde el pasado 24 de abril sin recibir la atención especializada que requiere tras sufrir una fractura en el pie, a pesar de que padece diabetes.

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De acuerdo con el testimonio de sus hermanas, Margarita Simá Ayil y Thalia Sugeydi Simá Ayil, el docente ingresó de urgencia luego de una caída. No obstante, durante varios días no recibieron información clara sobre su estado de salud ni sobre el tratamiento a seguir, sino hasta que insistieron ante la subdirección del hospital y solo obtuvieron datos parciales.

Relataron que inicialmente se les asignó al doctor Vargas, a pesar de que se encontraba de vacaciones, situación que, afirman, retrasó la valoración del paciente. Posteriormente, aunque se designó a otro especialista en traumatología, el doctor Melesio, y se notificó la disponibilidad de material quirúrgico, la cirugía no se ha realizado debido, presuntamente, a la falta de un anestesiólogo.

Las denunciantes recriminaron que, a más de una semana de su ingreso, el maestro no ha sido canalizado ni recibe suero, y que únicamente le han administrado paracetamol para mitigar el dolor. También acusaron que el paciente fue obligado a levantarse para bañarse solo, pese a la fractura, lo que le provocó dolores aún más intensos.

En medio de la incertidumbre, la familia cumplió con la donación de sangre solicitada como parte de los requisitos preoperatorios; sin embargo, aseguran que la intervención quirúrgica fue pospuesta sin fecha definida. Según indicaron, la alternativa planteada por la clínica es gestionar su traslado a Mérida o a Ciudad del Carmen, lo que consideran innecesario ante la existencia de recursos en el propio hospital.

“Lo único que falta es el anestesiólogo. ¿Por qué no lo contratan y atienden a los pacientes?”, cuestionaron, al tiempo que criticaron la falta de voluntad del Issste para resolver la situación.

Además, reprocharon la ausencia de acompañamiento por parte de sus representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pese a que el paciente es docente afiliado. Advirtieron que podrían recurrir a instancias legales, como la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico (Camecam), para que se investigue y sancione a los responsables.

Mientras tanto, el maestro continúa hospitalizado, con una fractura que no ha sido intervenida y con el riesgo, según sus familiares, de complicaciones derivadas de su condición de salud.

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JGH