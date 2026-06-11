“No se puede ni hablar”: Vecinos de Atasta exigen fumigación urgente ante plaga de mosquitos

Habitantes de Atasta pueblo solicitaron la intervención urgente de las autoridades sanitarias ante la proliferación de mosquitos registrada en las últimas horas, situación que ha generado preocupación por posibles casos de dengue y otras enfermedades transmitidas por vector. José Antonio Alcocer Heredia, uno de los vecinos afectados, señaló que la noche del miércoles se presentó una cantidad inusual de mosquitos, atribuida a los encharcamientos que dejaron las recientes lluvias.

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De acuerdo con el poblador, los habitantes de las siete comunidades de la Península de Atasta están un tanto acostumbrados a la presencia de mosquito puesto que están rodeados de vegetación y agua, sin embargo, pese a que saben de la presencia del insecto, hay periodos en los que esto se intensifica, pero la experiencia vivida hace dos noches puso en estado de alerta ya que, según el entrevistado, los mosquitos tapizaban las paredes, incluso no podía casi hablar porque hasta intentaban meterse en la boca.

Explicó que, con las lluvias de las últimas semanas, pareciera que los huevecillos nacieron al mismo tiempo, pues al permanecer el agua estancada en algunas zonas de la comunidad, esto fue lo que favoreció a la reproducción de los insectos. Para poder controlar lo que sucedió la noche del miércoles, muchas familias recurrieron a comprar insecticidas y repelentes para intentar controlar la plaga, lo que además representa un gasto adicional para la economía familiar.

Sin embargo, reconoció que el constante uso de insecticidas genera daños a la salud y por eso muchos otros recurren a quemar cartones de huevo y cáscara de coco para que ese humo ahuyente al mosquito, desafortunadamente esto no ha funcionado y se mantiene incontrolable.

Según indicó, la autoridad en Atasta pueblo informó que ya se realizó una solicitud formal para que la Jurisdicción Sanitaria, a través de la coordinación de epidemiología, envíe brigadas de vectores a la zona; sin embargo, hasta el momento no se ha observado ninguna acción de fumigación, por lo que, si recurrieron a los medios, es para hacerles saber que la situación podría recrudecerse porque las lluvias no cesan.

Asimismo, pidió que en caso de que envíen las brigadas, estas no se limiten a fumigar desde la carretera, sino que ingresen a los patios y áreas con vegetación, donde consideran que se concentra la mayor cantidad de mosquitos. Alcocer Heredia manifestó su preocupación por el riesgo de un brote de dengue, especialmente ahora que las lluvias han comenzado a intensificarse, por lo que reiteraron el llamado a las autoridades de salud para atender la problemática a la brevedad.

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JGH