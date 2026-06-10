Accidente de tráiler reaviva debate sobre transporte pesado en Ciudad del Carmen

El accidente protagonizado por un trailero la noche del martes en Ciudad del Carmen, que dejó personas lesionadas y cuantiosos daños materiales, volvió a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la supervisión al autotransporte federal y acelerar proyectos de infraestructura para reducir riesgos en la ciudad.

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Jesús Fernando Solís Montañez, delegado de la Asociación Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC) en el municipio, insistió en la urgencia de desviar el tránsito de carga pesada fuera de la mancha urbana, además de concretar proyectos pendientes como el libramiento en la zona de Atasta y la construcción de paraderos seguros para los operadores.

El dirigente lamentó lo ocurrido y fue enfático al señalar que ninguna organización del transporte puede respaldar a conductores que manejen bajo los efectos del alcohol, drogas o cansancio extremo. Afirmó que cualquier acto que atente contra la vida o el patrimonio de la ciudadanía debe ser sancionado conforme a la ley.

Ante esto, Solís Montañez informó que tras reuniones recientes con la Guardia Nacional y autoridades federales, se prevé la implementación de operativos especiales para revisar las condiciones físicas y médicas de los choferes en las carreteras.

Al abordar el reclamo social de limitar los horarios de circulación de los tráileres dentro de Ciudad del Carmen, el entrevistado reconoció que esta medida no resolvería el problema de fondo. Explicó que restringir el paso provocaría largas filas de camiones sobre la carretera y el puente Zacatal, lo que terminaría bloqueando incluso el paso de unidades de emergencia.

En su lugar, el representante de AMOTAC reiteró que la falta de paraderos oficiales obliga a los choferes a detenerse en zonas inseguras, donde son víctimas constantes de robos de combustible y autopartes. Concluyó que la solución definitiva requiere una estrategia integral que combine vigilancia efectiva, infraestructura carretera adecuada y la aplicación estricta de la ley.

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JGH