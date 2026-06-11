Turismo como alternativa económica para Ciudad del Carmen

Pese a que la estrategia “La Gran Escapada” contribuye a potencializar los destinos turísticos nacionales, empresarios, comerciantes y prestadores de servicios locales no responden al llamado, probablemente porque el año pasado solo 10 negocios participaron.

Para este 2026, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Carmen (Canaco-Servytur) lanzó la convocatoria para anunciar ofertas y promociones que se desarrollará del 18 al 21 de junio, en la que llaman a ofrecer el destino para que en tiempos de baja afluencia de visitantes haya ingresos.

Noticia Destacada Violencia familiar en Campeche: Hombre es hospitalizado tras ser golpeado por sus propios hijos

José Javier Hurtado González, presidente de la Canaco-Servytur en Ciudad del Carmen, explicó que el objetivo es fortalecer la actividad turística y ampliar la promoción de los negocios a nivel nacional, razón por la que ya está disponible la plataforma digital para promocionar productos y servicios del sector.

Este programa puede ser utilizado para posicionar la Isla como un destino atractivo para visitantes de todo el país, aprovechando herramientas digitales que brindan visibilidad nacional a hoteles, restaurantes, agencias y prestadores de servicios; sin embargo, de acuerdo con la experiencia del año pasado, hubo poca participación en el municipio.

Ante la necesidad de diversificar la economía local, dijo que el turismo representa una alternativa importante para generar derrama económica y atraer visitantes, por lo que hizo un llamado a los empresarios a registrarse y aprovechar este escaparate de promoción.

En su edición anterior (2025), “La Gran Escapada” generó una derrama económica cercana a los 40 mil millones de pesos a nivel nacional, y para este año se espera un crecimiento de al menos 10 por ciento. En lo local fue de aproximadamente 20 millones de pesos y solo se sumaron 10 negocios.

La participación en la plataforma es gratuita y cualquier empresa puede integrarse para dar a conocer sus promociones, productos y servicios a consumidores de todo el país, sin necesidad de estar agremiado a la Canaco.

Hurtado González mencionó que Carmen tiene periodos benéficos para la actividad, por lo que dicha estrategia puede ser empleada para ofrecer paquetes con precios competitivos en temporada baja y ampliar el alcance de los negocios.