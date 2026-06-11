Saturación de proveedores deja al 50% de restaurantes sin transmitir el Mundial en Carmen

La saturación de las empresas proveedoras de televisión de paga provocó que no lograran atender con rapidez todas las solicitudes de contratación o adecuación de servicios para las transmisiones del mundial de fútbol, por lo que, aproximadamente el 50 por ciento de los restaurantes interesados en transmitir los partidos se quedaron sin la oportunidad de cumplir con la normativa vigente, reveló la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, CANIRAC, en Ciudad del Carmen, Gabriela Cruz Damas.

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Durante el primer día del evento deportivo de fútbol más importante del mundo, la entrevistada señaló que, tras varios meses de baja actividad económica, los establecimientos ven en el torneo una oportunidad para atraer más clientes, principalmente aquellos negocios que operan en horarios compatibles con la transmisión de los partidos.

“Tenemos mucha fe de que sean buenas ventas y que algo de la derrama económica que se va a generar en las principales ciudades llegue también a Carmen. Los restaurantes que trabajan al mediodía y por la tarde son los que podrían tener mayor afluencia”, comentó.

La dirigente explicó que el incremento esperado sería de alrededor del 30 por ciento sobre las ventas habituales, aunque en algunos casos podría alcanzar hasta un 70 por ciento, especialmente entre semana, periodo en el que tradicionalmente los negocios registran menor movimiento.

Sin embargo, advirtió que el controversial tema de los derechos de la transmisión de los partidos generó múltiples preocupaciones, y es que está sujeta a una serie de lineamientos y requisitos legales que han generado dolores de cabeza entre empresarios del sector, por lo que CANIRAC mantuvo reuniones informativas con autoridades y organismos nacionales para orientar a los restauranteros sobre las reglas que deben cumplir.

Dijo que, aun y cuando sus expectativas son buenas, entre las principales restricciones se encuentra la obligación de contar con contratos comerciales específicos para la transmisión de los encuentros, ya que no es válido utilizar servicios contratados para uso doméstico. Además, algunos establecimientos deben cubrir derechos que pueden oscilar entre cinco mil y 25 mil pesos, dependiendo de diversos factores como la capacidad del negocio, es decir, el número de mesas disponibles.

En Ciudad del Carmen, ese problema no fue disposición para cumplir con las reglas, sino la incapacidad de las empresas que enfrentan saturación de atención a sus clientes, porque hasta este primer día se quedaron sin atender las solicitudes de contratación o adecuación de servicios; esto detonó que el 50 por ciento de los restaurantes interesados en transmitir los partidos se quedaran sin poder hacerlo, puesto que no lograron concretarlo, mientras que quienes realizaron los trámites correspondientes para cumplir con la normativa vigente y no les instalaron el equipo lo harán, pero bajo la consideración de que en una inspección tendrán que mostrar sus documentos. La presidenta de CANIRAC también alertó sobre las restricciones en materia de publicidad relacionadas con el Mundial, ya que existen términos y expresiones que no pueden utilizarse libremente en promociones comerciales sin autorización.

Cuestionada sobre si creen que podrá haber inspección, consideró complicado que las autoridades puedan supervisar todos los establecimientos debido a la limitada cantidad de personal disponible, aunque recomendó a los empresarios no arriesgarse a incumplir las disposiciones, especialmente porque las ciudades sede y las principales zonas del país serán objeto de una vigilancia más estricta. Finalmente, reiteró que CANIRAC ha compartido toda la información disponible tanto con sus cerca de 80 afiliados como con negocios no asociados que han solicitado orientación, con el objetivo de evitar sanciones y aprovechar de manera legal las oportunidades económicas que genera la justa mundialista.

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JGH