Semilla nativa Maya reúne a representantes de 16 países

La semilla nativa Maya ha trascendido en los últimos años y, por conocer su origen, arribaron representantes de al menos 16 países de Latinoamérica, África, Europa y Estados Unidos, quienes realizaron una visita de acercamiento y diálogo con organizaciones aliadas del Fondo Agroecológico Península de Yucatán (FAPY), con el objetivo de conocer los proyectos comunitarios que se desarrollan en la región.

La conservación de la semilla nativa y su preservación, así como los retos y perspectivas para fortalecer la agroecología, fueron los ejes del encuentro. Participaron integrantes de Agroecology Fund, Adi Mister Fronst, Kenia Villa, Kirubel Tadele, representantes de fondos regionales aliados y organizaciones vinculadas al FAPY, quienes sostuvieron intercambios de experiencias con productores y promotores comunitarios comprometidos con la conservación de la milpa maya, una herencia de nuestros antepasados.

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Entre los temas abordados destacaron la ampliación del banco de semillas y la presentación de resultados alcanzados por los proyectos impulsados en comunidades de Campeche y la Península de Yucatán, que han permitido preservar y reproducir variedades nativas fundamentales para la soberanía alimentaria, principalmente en zonas Speque o pedregosas.

Como parte de la visita, los asistentes realizaron un recorrido por una parcela demostrativa y en el banco de semillas “Prof. Manuel Jesús Aké Díaz”, ubicado en la comunidad de Santa Cruz, donde conocieron de primera mano las prácticas tradicionales y agroecológicas que se implementan en la región. Asimismo, disfrutaron de una muestra gastronómica con platillos típicos como tamales de joloch, tamales torteados, brazo de reina, además de aguas frescas y frutas de temporada.

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En el marco del encuentro se celebraron 11 años de trabajo ininterrumpido dedicados al rescate, conservación, preservación y reproducción de semillas nativas, así como a la defensa y fortalecimiento de la milpa maya, considerada un legado cultural y agrícola de los pueblos originarios.

Los productores y promotores comunitarios Martín Candelario Aké Díaz y Silverio Aké Díaz expresaron su agradecimiento a todas las personas e instituciones que hacen posible el apoyo a las comunidades de la Península de Yucatán.