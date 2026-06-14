Joven es hallada sin vida en cuartería de la colonia Santa Margarita en Ciudad del Carmen

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia se registró la mañana de este domingo en la colonia Santa Margarita, luego del reporte del fallecimiento de una joven mujer al interior de una cuartería ubicada sobre la calle 51 por 48.

De acuerdo con los primeros informes, vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades tras conocer que una mujer se encontraba inconsciente dentro de una de las habitaciones del inmueble. Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana realizaron la valoración correspondiente, pero únicamente pudieron confirmar que la joven ya no contaba con signos vitales.

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En el sitio también se encontraba la pareja sentimental de la ahora fallecida, quien relató a las autoridades que durante la noche ambos sostuvieron una discusión. Según su versión, después del altercado decidió salir del domicilio para reunirse con amigos y consumir bebidas alcohólicas.

El hombre señaló que al regresar durante la madrugada encontró a la joven suspendida, por lo que decidió bajarla. Sin embargo, afirmó que posteriormente se quedó dormido y fue hasta las primeras horas de este domingo cuando solicitó la intervención de los servicios de emergencia.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de la Policía Estatal Preventiva acordonaron el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Más tarde, personal de la Vicefiscalía Regional y del Servicio Médico Forense (SEMEFO) efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones forenses, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar con precisión las causas de la muerte.

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Por su parte, la pareja de la joven fue presentada ante la Fiscalía en calidad de aportador de datos, aunque también será objeto de las investigaciones correspondientes como parte del protocolo para el esclarecimiento de este lamentable suceso.

De manera extraoficial se informó que la víctima contaba con apenas 19 años de edad, hecho que ha generado consternación entre familiares, amigos y vecinos de la colonia Santa Margarita. Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación y serán los resultados periciales los que determinen oficialmente cómo ocurrieron los hechos.