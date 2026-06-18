Vecinos de Ciudad del Carmen bloquean vialidad tras pasar más de 48 horas sin luz en la Tecolutla

La desesperación por permanecer más de 48 horas sin energía eléctrica llevó a vecinos de la colonia Tecolutla a bloquear la tarde de este jueves la calle 37 por 50, donde colocaron sogas y hamacas para impedir el paso de vehículos como medida de presión para exigir una pronta solución a la falta del servicio.

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Los habitantes señalaron que la prolongada interrupción del suministro eléctrico ha afectado gravemente a decenas de familias del sector, especialmente a menores de edad, adultos mayores y personas enfermas que dependen de medicamentos que requieren refrigeración, así como de equipos de aire acondicionado para soportar las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

El bloqueo generó afectaciones a la circulación vehicular durante aproximadamente una hora, lo que obligó la intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y autoridades municipales. Minutos después arribó también el secretario del Ayuntamiento, quien sostuvo un diálogo con los inconformes para buscar una solución al conflicto.

Sin embargo, los vecinos se mostraron firmes en su postura y advirtieron que no retirarían el bloqueo hasta tener la certeza de que personal de la Comisión Federal de Electricidad acudiría al lugar para atender la falla que mantenía sin servicio a la colonia.

Tras varios minutos de negociación y acuerdos entre autoridades y ciudadanos, se logró la reapertura de la vialidad. Como parte del compromiso, funcionarios municipales permanecieron en el sitio acompañando a los habitantes mientras esperaban la llegada de las cuadrillas de la CFE.

Finalmente, minutos después arribó personal de la Comisión Federal de Electricidad, cuyos trabajadores comenzaron labores a marchas forzadas para localizar la falla y restablecer el suministro eléctrico en la zona, situación que fue recibida con alivio por parte de los vecinos afectados, quienes confiaban en que el servicio quedaría normalizado durante las siguientes horas.

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JGH