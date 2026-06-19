¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 19 de junio, horarios y dónde ver en vivo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no se detiene y este viernes 19 de junio ofrecerá una intensa jornada con cuatro partidos correspondientes a los Grupos C y D, donde varias selecciones buscarán dar un paso importante rumbo a los octavos de final.

Entre los encuentros más atractivos destaca la presentación de Brasil frente a Haití, además del duelo entre Estados Unidos y Australia. Marruecos también volverá a la actividad cuando enfrente a Escocia, mientras que Turquía cerrará la jornada ante Paraguay.

¿Qué partidos del Mundial hay hoy 19 de junio de 2026?

Las ocho selecciones que verán acción este viernes son:

Estados Unidos vs Australia

Horario: 13:00 horas

Grupo D

Transmisión: ViX

Escocia vs Marruecos

Horario: 16:00 horas

Grupo C

Transmisión: ViX

Brasil vs Haití

Horario: 18:30 horas

Grupo C

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Turquía vs Paraguay

Horario: 21:00 horas

Grupo D

Transmisión: ViX

Horarios para Mérida, Campeche y Quintana Roo

Los horarios corresponden al tiempo del centro de México. En Quintana Roo los partidos se podrán seguir una hora más tarde.

Estados Unidos vs Australia

Mérida: 13:00 horas

Campeche: 13:00 horas

Quintana Roo: 14:00 horas

Escocia vs Marruecos

Mérida: 16:00 horas

Campeche: 16:00 horas

Quintana Roo: 17:00 horas

Brasil vs Haití

Mérida: 18:30 horas

Campeche: 18:30 horas

Quintana Roo: 19:30 horas

Turquía vs Paraguay

Mérida: 21:00 horas

Campeche: 21:00 horas

Quintana Roo: 22:00 horas

¿Qué partido del Mundial 2026 pasa por TV abierta?

De acuerdo con la programación, el único encuentro que podrá verse gratis por televisión abierta este viernes será:

Brasil vs Haití

Canal 5

TUDN

ViX

Los otros tres encuentros estarán disponibles exclusivamente mediante la plataforma de streaming ViX.

Brasil acapara los reflectores

La selección brasileña llega como una de las favoritas para conquistar la Copa del Mundo y será el principal atractivo de la jornada. El conjunto sudamericano buscará sumar tres puntos ante Haití para mantenerse en la pelea por el liderato del Grupo C.

Por su parte, Estados Unidos intentará aprovechar su condición de local para imponerse a Australia, mientras que Marruecos y Escocia protagonizarán un duelo que podría resultar determinante en sus aspiraciones de clasificación.

Agenda completa del Mundial 2026 para hoy 19 de junio

13:00 horas | Estados Unidos vs Australia

16:00 horas | Escocia vs Marruecos

18:30 horas | Brasil vs Haití

21:00 horas | Turquía vs Paraguay

Con cuatro partidos repartidos a lo largo del día, la afición tendrá la oportunidad de disfrutar una jornada completa de futbol mundialista sin empalmes en los horarios y con la posibilidad de seguir el encuentro de Brasil de manera gratuita por televisión abierta.