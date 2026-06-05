“Mi vida se frenó hace 4 años”: Víctima de intento de homicidio en Carmen denuncia impunidad

A más de cuatro años del presunto intento de homicidio en su contra, Brillit Landero Montejo aseguró que su caso continúa sin resolverse, pese a que los recursos legales promovidos por ambas partes ya han sido desahogados. La joven madre de cuatro menores acusó presuntas irregularidades, influencias y actos de corrupción dentro del proceso judicial, argumentando que mientras ella fue sentenciada con rapidez, las denuncias que presentó contra sus presuntos agresores no han avanzado con la misma celeridad.

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Landero Montejo volvió a alzar la voz y recordó que el 22 de junio del año pasado entregó personalmente un oficio a la presidenta de México para exponer su situación. Sin embargo, afirmó que desde entonces el proceso permanece prácticamente detenido por las autoridades judiciales en Campeche y Ciudad del Carmen, pues señaló que la Federación sí dio indicaciones, pero a nivel local han existido argucias que la han alejado de la justicia.

Explicó que tanto la carpeta en la que aparece como víctima como aquella en la que fue acusada continúan sin una resolución definitiva, pese a que los recursos legales promovidos por sus presuntos agresores ya fueron rechazados. Actualmente permanece protegida por un amparo luego de haber sido sentenciada a tres años de prisión, resolución que calificó como injusta. Señaló que, mientras ella enfrentó una condena y una orden de aprehensión, las personas que acusa de haberla agredido continúan en libertad.

Señala que fue sentenciada mientras las denuncias contra sus presuntos agresores siguen sin avanzar. / Perla Prado Gallegos

Indicó que la falta de una resolución ha provocado afectaciones emocionales, económicas y familiares, pues asegura que no ha podido mantener un empleo estable ni brindar certeza a sus hijos sobre su futuro.

“Mi vida se frenó hace cuatro años y sigo luchando todos los días con esta situación”, expresó.

También denunció que ha buscado apoyo ante organismos de derechos humanos, pero le informaron que ya no podían intervenir debido a que el asunto se encuentra en etapa judicial. Consideró que la falta de respuesta de las autoridades también representa una vulneración a sus derechos, pero que para la Comisión de Derechos Humanos en Campeche ella no tiene acceso a su protección.

Señala que el sistema judicial local ha sido lento para investigar a sus agresores, pero fue rápido para sentenciarla a ella.

La denunciante afirmó que existen elementos suficientes para que el caso avance, entre ellos registros médicos, documentación y pruebas que, según dijo, respaldan su versión de los hechos. Asimismo, reiteró sus señalamientos sobre presuntas influencias y relaciones dentro de instituciones de procuración de justicia que, a su juicio, han favorecido a sus presuntos agresores.

Landero Montejo aseguró que incluso ha experimentado situaciones de hostigamiento y acoso, señalando que en distintas ocasiones ha coincidido con las personas que denuncia, pese a haberse mudado de domicilio en varias ocasiones. Según relató, algunos de estos hechos quedaron registrados por cámaras de vigilancia de vecinos.

Pide la intervención de autoridades federales para garantizar imparcialidad. / Perla Prado Gallegos

Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para revisar su expediente fuera de Ciudad del Carmen, argumentando que ya no confía en las instancias locales. Solicitó que el caso sea analizado por autoridades en la Ciudad de México para garantizar imparcialidad.

Finalmente, exigió que ambas carpetas de investigación sean resueltas conforme a derecho y que se esclarezcan los hechos de manera definitiva.

“Solo quiero justicia y poder continuar con mi vida. Tengo derecho a salir adelante y a darle un mejor futuro a mis hijos”, concluyó.

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JGH