Motorepartidor resulta lesionado tras chocar contra un mototaxi en Playa del Carmen

Un repartidor de productos luego de estamparse detrás de un mototaxi salió volando, quedó tirado sobre el pavimento, aunque con la ayuda de vecinos logró levantarse de la vía de alta circulación, sin embargo, minutos después fue trasladado a un hospital de esta ciudad de Playa del Carmen a bordo de una ambulancia para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron sobre la Avenida Juárez, frente del asentamiento irregular “San Judas Tadeo”, en la colonia Ejidal donde se presume que el mototaxista intentó realizar una maniobra, pero en ese momento se estrelló el motociclista en la parte trasera.

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Según testigos, el motociclista circulaba en exceso de velocidad, se presume que no se percató que el mototaxi iba realizar una maniobra que del fuerte impacto cayó sobre el asfalto.

Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que pasaba por la zona solicitó el apoyo de una ambulancia para atender el moto repartidor que yacía tirado en el pavimento.

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Vecinos de la zona se aglomeraron para ver los hechos y tratar de auxiliar al joven motociclista que se quejaba de dolores luego de sufrir el impacto, la gente lo auxilió y lo sentaron en la sombra de un techo de una casa.

Minutos después paramédicos de Protección Civil al arribar en la zona de inmediato brindaron lo primero auxilio al joven repartidor, y luego lo trasladaron a un hospital para que recibiera atención médica.