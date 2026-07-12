Choque entre camión y motoneta en Champotón

Al parecer un descuido al volante provocó un hecho de tránsito sobre la avenida Colosio en Champotón, dejando daños de regular cuantía.

El percance ocurrió pasado del mediodía, a la altura de la esquina de la calle 13 con avenida Colosio, en la colonia El Aserradero.

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Las unidades involucradas fueron un camión de empresa de frituras regionales y una motoneta, ambos con placas del Estado de Campeche.

Según testigos oculares, el guiador del camión, al efectuar una vuelta en “U” para incorporarse al otro carril de la avenida, habría colisionado a la motorista que circulaba con preferencia de paso.

Durante el percance no había presencia policial; los involucrados dialogaban, quizá para llegar a un acuerdo.