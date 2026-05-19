¡Iba tomado! Conductor provoca aparatoso choque en Ciudad del Carmen y desata caos vial

Un aparatoso encontronazo entre dos vehículos particulares registrado la tarde de este martes en las inmediaciones de la colonia Tila dejó como saldo cuantiosos daños materiales y un severo caos vial, luego de que uno de los conductores presuntamente omitiera la preferencia e impactara a otra unidad.

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El accidente ocurrió sobre el cruce de las calles 35 y 42, justamente frente al parque Tila y una conocida tienda de conveniencia. De acuerdo con testigos, el conductor de un automóvil Mitsubishi de color gris, con placas de circulación DHU-081-B del estado de Campeche, transitaba bajo los influjos del alcohol.

Según los datos recabados en el lugar, el automovilista no respetó la preferencia de la calle 35 y, al intentar cruzar la vialidad, terminó cortándole la circulación a la conductora de una camioneta Nissan de color blanco, también con placas locales, quien avanzaba en condiciones de preferencia.

Debido a la velocidad y a la falta de tiempo para esquivar el golpe, la conductora de la camioneta se estrelló de lleno contra el costado izquierdo del compacto gris, provocando un fuerte impacto que causó destrozos considerables en el frente y costado de ambos vehículos.

Tras el choque, las unidades involucradas permanecieron atravesadas sobre la intersección, obstruyendo por completo el carril y generando un intenso congestionamiento vehicular que afectó a decenas de automovilistas que transitaban por la zona.

A pesar de lo aparatoso del percance, no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia ni de paramédicos, debido a que ninguno de los ocupantes resultó con lesiones. Finalmente, se informó que ambos involucrados lograron llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales a través de sus aseguradoras correspondientes, por lo que las unidades fueron retiradas para liberar el flujo vial.

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JGH