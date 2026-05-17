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Ciudad del Carmen: Violencia doméstica moviliza a policías en colonia Morelos

Una mujer fue brutalmente agredida por su pareja en la colonia Morelos. La víctima fue auxiliada por policías y familiares, mientras el agresor se atrincheró en una habitación.

Por Israel Lozano

17 de may de 2026

2 min

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Agresor se atrinchera tras brutal ataque en Morelos
Agresor se atrinchera tras brutal ataque en Morelos / Israel Lozano

En un aparatoso percance vial registrado en calles de la colonia Morelos, dos camionetas protagonizaron un fuerte choque que dejó como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones momentáneas al tráfico vehicular, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Volkswagen blanca, con placas YS-2410-C de Yucatán, intentaba reincorporarse de la calle 70 hacia la calle 55, presuntamente sin tomar las debidas precauciones, cortando la circulación a una Chevrolet Captiva roja, con placas DHZ-644-B de Campeche, que transitaba con preferencia.

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Tras el impacto, la Volkswagen perdió el control y terminó volcada y atravesada en la vialidad, generando momentos de tensión entre vecinos y automovilistas.

Aunque no hubo lesionados, ambas unidades presentaron daños de consideración y se provocaron afectaciones al flujo vehicular mientras se realizaban las diligencias y se retiraban los vehículos.

Finalmente, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo a través de sus aseguradoras, evitando que el caso fuera turnado a las autoridades ministeriales. Posteriormente, las unidades fueron retiradas y la circulación quedó restablecida

Choque entre camionetas provoca caos vial en Morelos

En un aparatoso percance vial registrado en calles de la colonia Morelos, dos camionetas protagonizaron un fuerte choque que dejó como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones momentáneas al tráfico vehicular, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Volkswagen blanca, con placas YS-2410-C de Yucatán, intentaba reincorporarse de la calle 70 hacia la calle 55, presuntamente sin tomar las debidas precauciones, cortando la circulación a una Chevrolet Captiva roja, con placas DHZ-644-B de Campeche, que transitaba con preferencia.

Conductores llegan a acuerdo tras percance en Morelos
Conductores llegan a acuerdo tras percance en Morelos / Israel Lozano

Tras el impacto, la Volkswagen perdió el control y terminó volcada y atravesada en la vialidad, generando momentos de tensión entre vecinos y automovilistas.

Aunque no hubo lesionados, ambas unidades presentaron daños de consideración y se provocaron afectaciones al flujo vehicular mientras se realizaban las diligencias y se retiraban los vehículos.

Finalmente, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo a través de sus aseguradoras, evitando que el caso fuera turnado a las autoridades ministeriales. Posteriormente, las unidades fueron retiradas y la circulación quedó restablecida.

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