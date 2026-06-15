Intento de vuelta en “U” provoca choque entre automóvil particular y taxi en la Periférica Norte

Daños materiales de consideración moderada fue el saldo de un percance vial registrado sobre la avenida Periférica Norte, a la altura de la calle 33 y frente a Plaza Real, donde se vieron involucrados un automóvil particular y una unidad del servicio público de taxi.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil Chevrolet Cavalier color rojo, con placas de circulación DGG-420-C del estado de Campeche, intentó realizar una maniobra de retorno en “U” sin tomar las debidas precauciones ni medir la proximidad de los vehículos que circulaban con preferencia sobre la vialidad.

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Como consecuencia, terminó por invadir el paso de un taxi Nissan Versa color rojo con blanco, marcado con el número económico 2719 y placas A-392-BEB, cuyo operador avanzaba sobre la Periférica Norte con dirección hacia los semáforos de Plaza Real.

El impacto se registró entre el costado izquierdo del vehículo particular y la parte trasera de la unidad de alquiler, provocando daños materiales en ambas unidades. Tras la colisión, los vehículos quedaron atravesados parcialmente sobre los carriles de circulación, generando afectaciones momentáneas al tránsito vehicular.

Choque entre automóvil particular y taxi en la Periférica Norte. / Por Esto.

Al lugar acudieron peritos de Tránsito y ajustadores de seguros para realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades del hecho. Afortunadamente, ninguno de los conductores ni ocupantes resultó lesionado.

Luego de las valoraciones y negociaciones entre las partes involucradas, los conductores lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, firmando el desistimiento correspondiente, por lo que las unidades fueron retiradas del sitio sin necesidad de que el caso fuera turnado a otras instancias.

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