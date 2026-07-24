Choque por alcance en la avenida Aviación deja daños y tráfico pesado en Ciudad del Carmen

Un accidente de tránsito entre una camioneta y una motocicleta provocó afectaciones a la circulación la noche de este jueves sobre la avenida Aviación, a escasos metros de la glorieta del Camarón, en Ciudad del Carmen. Afortunadamente, el percance no dejó personas con lesiones de gravedad, aunque sí ocasionó daños materiales y congestionamiento vehicular en la zona.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Aviación con la ampliación de la avenida 56, con dirección hacia City Club. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de una camioneta Ford Escape color verde, con placas DJC-570-B del estado de Campeche, circulaba sobre el carril izquierdo cuando presuntamente no logró detener su marcha a tiempo.

Esto provocó que impactara la parte trasera de una motocicleta Italika con placas del estado de Campeche, cuyo conductor había reducido la velocidad para ceder el paso a otras personas que intentaban cruzar la vialidad.

Tras el impacto, el motociclista fue proyectado contra el pavimento, resultando con golpes menores que no ameritaron su traslado a un hospital. El accidente dejó además daños materiales en ambas unidades.

Las unidades involucradas permanecieron bloqueando el carril izquierdo, generando tránsito lento en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad, mientras se esperaba la llegada de la aseguradora de la camioneta.

Finalmente, las partes involucradas iniciaron el proceso para llegar a un acuerdo mediante sus respectivas aseguradoras, con el objetivo de cubrir los daños ocasionados y liberar la vialidad, evitando que el caso fuera turnado a otras instancias.

JGH