Vehículo termina incrustado contra una barda y es abandonado en Playa Norte; autoridades lo aseguran

Un automóvil particular fue abandonado por su conductor luego de impactarse contra la barda perimetral de una vivienda en la colonia Playa Norte, en Ciudad del Carmen. El accidente dejó únicamente cuantiosos daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

Los hechos se registraron sobre la calle 82, en el cruce con la avenida Camarón, entre las colonias Playa Norte y San Carlos, donde vecinos del sector reportaron a los números de emergencia la presencia de un vehículo siniestrado y aparentemente abandonado.

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Al arribar al sitio, elementos de la Dirección de Seguridad Pública localizaron un automóvil de la marca MG, color blanco, con placas de circulación YZV-124-G del estado de Yucatán, el cual había terminado incrustado contra la barda perimetral de una vivienda que, de acuerdo con habitantes de la zona, presuntamente se encuentra deshabitada.

Durante la inspección, los agentes confirmaron que no había personas lesionadas ni se encontraba el conductor o propietario de la unidad en el lugar, por lo que procedieron a acordonar el área y tomar conocimiento de los hechos. Debido a los daños ocasionados a la propiedad privada y al abandono del vehículo, las autoridades ordenaron el aseguramiento de la unidad, la cual fue remolcada al corralón mediante una grúa particular.

Vehículo incrustado en Playa Norte. / Por Esto.

Asimismo, el caso fue turnado ante la Fiscalía para el inicio de las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades por los daños ocasionados.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la identidad o el paradero del propietario del vehículo, por lo que las indagatorias continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

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