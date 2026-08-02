Motorepartidor resulta con lesiones menores tras chocar contra taxi en la colonia Volcanes

Un percance vial entre un motorepartidor y un taxi dejó como saldo daños materiales de consideración regular y un motociclista con lesiones menores, la tarde de este domingo en la colonia Volcanes de Ciudad del Carmen.

El accidente ocurrió sobre la avenida Puerto de Progreso, en el cruce con la calle La Malinche, cuando un taxi Nissan Versa, colores rojo y blanco, con número económico 2287 y placas A-308-BEE del estado de Campeche, circulaba con dirección hacia los semáforos del Chechén.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de una motocicleta particular marca Italika, color plata, con placas 47B4B3 del estado de Campeche y dedicada al servicio de motoentregas, realizó un cambio repentino de carril sin tomar las debidas precauciones, impactando el costado del taxi.

Tras la colisión, el motociclista perdió el control de la unidad, salió proyectado hacia la banqueta y posteriormente rodó sobre la carpeta asfáltica, sufriendo golpes y lesiones menores en brazos y piernas. Afortunadamente, las heridas no fueron de gravedad y no fue necesario su traslado a un hospital.

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Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, controlar la circulación y realizar el peritaje correspondiente, mientras las partes involucradas permanecieron en el lugar en espera de la aseguradora del taxi para llegar a un acuerdo y deslindar responsabilidades, evitando que el incidente fuera turnado ante las autoridades ministeriales.

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