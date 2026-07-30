Albañil resulta herido en el cuello durante violento asalto en Campeche

Un albañil resultó lesionado luego de ser víctima de un violento asalto registrado en la colonia Aviación, donde un presunto pandillero lo interceptó y, tras amenazarlo con un cuchillo, lo hirió en el cuello antes de darse a la fuga, por lo que vecinos que presenciaron lo ocurrido solicitaron el apoyo de las autoridades y de los cuerpos de emergencia.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 105B entre la calle 2, donde el trabajador fue sorprendido por el agresor, quien lo amagó con un arma blanca para despojarlo de sus pertenencias. Durante el ataque, la víctima sufrió una lesión en el cuello, mientras que el responsable escapó del lugar antes de la llegada de la Policía.

Paramédicos del sector salud brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien posteriormente fue valorado por las heridas que presentaba, en tanto, elementos policiacos implementaron un recorrido por la zona para tratar de ubicar al presunto responsable, sin que hasta el momento se reportara su detención.

JGH