Localizan cuerpo sin vida y en avanzado estado de putrefacción en zona del Río Champotón en la localidad de El Zapote

Un cuerpo sin vida en avanzado estado de descomposición fue localizado y reportado flotando sobre la zona del Río Champotón, en las inmediaciones de la localidad del Zapote de este municipio.

De acuerdo con los datos recabados, el avistamiento ocurrió alrededor de las 18:20 horas de este domingo en la localidad antes referida. Alguien se percató de la presencia de un objeto flotando sobre la zona del río.

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Al detectar la presencia de este cuerpo, pobladores avisaron a los números de emergencia, con la finalidad de solicitar apoyo a la brevedad posible.

Hasta el momento se desconoce la identidad del masculino. Se logró saber que los elementos policiales, así como ministeriales, ya iban en camino a esta localidad perteneciente al municipio de Champotón.