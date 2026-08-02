Choque entre auto y camioneta deja a madre e hijos con crisis nerviosa en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde de este domingo en la colonia Benito Juárez de Ciudad del Carmen dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una mujer junto con sus dos hijos con crisis nerviosa, luego de verse involucrados en una fuerte colisión entre un automóvil particular y una camioneta de carga.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la ampliación de la calle 56 con calle 25, donde, de acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, la conductora de un automóvil Chevrolet Chevy color morado, con placas de circulación DGR-069-A del estado de Campeche, circulaba en aparente preferencia con dirección hacia la glorieta del Camarón.

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Sin embargo, al llegar a la intersección, el conductor de una camioneta Nissan NP300 color rojo, con placas CU-0525-A del estado de Campeche, presuntamente intentó cruzar la vialidad sin tomar las debidas precauciones y tratando de ganarle el paso al vehículo familiar.

Esta maniobra provocó que el Chevy se impactara de lleno contra el costado derecho de la camioneta. Tras el fuerte encontronazo, ambas unidades resultaron con severos daños materiales, mientras que la conductora y sus dos hijos sufrieron una fuerte impresión y crisis nerviosa debido al accidente.

Vecinos y automovilistas que presenciaron el percance solicitaron apoyo a los números de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención médica a los ocupantes del vehículo afectado. Afortunadamente, tras la valoración correspondiente, se determinó que ninguno de los involucrados presentaba lesiones de gravedad que ameritaran su traslado a un hospital.

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Elementos de la Policía Estatal Preventiva arribaron al lugar para acordonar y abanderar la zona, evitando otro incidente mientras se realizaban las labores de auxilio y se controlaba la circulación vehicular. Posteriormente, peritos de Tránsito llevaron a cabo el peritaje correspondiente para determinar responsabilidades, además de ordenar el retiro de las unidades hacia un costado de la vía para restablecer el flujo vehicular en el sector.

Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo mediante sus respectivas aseguradoras para cubrir los daños ocasionados, evitando con ello que el caso fuera turnado ante las autoridades ministeriales y que se generaran mayores complicaciones legales.