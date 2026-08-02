Motociclista sufre lesión en la cabeza tras chocar contra camioneta en Playa Norte de Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó con una lesión sangrante en la cabeza luego de impactar la unidad que conducía contra una camioneta estacionada en calles de la colonia Playa Norte, en Ciudad del Carmen. A pesar de lo aparatoso del accidente, el hombre no requirió ser trasladado a un hospital.

Los hechos se registraron sobre la avenida 55, en el cruce con la avenida Boquerón del Palmar, donde una camioneta particular Hyundai Creta, color negro, con placas de circulación DJA-945-B del estado de Campeche, se encontraba correctamente estacionada sobre el acotamiento derecho de la vialidad.

De acuerdo con la versión proporcionada por el motociclista, mientras circulaba a bordo de una Italika color plata, con placas 11GYL2 del estado de Campeche, un vehículo presuntamente le cerró el paso de manera intempestiva. En un intento por evitar la colisión con dicha unidad, perdió el control y terminó impactándose contra la parte trasera de la camioneta estacionada.

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Tras el fuerte golpe, el conductor cayó sobre el pavimento y sufrió una lesión en la cabeza que le provocó abundante sangrado, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del número 911.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria. Luego de valorarlo, determinaron que las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Finalmente, ambas partes dialogaron en el sitio y llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños materiales ocasionados, evitando la intervención legal de las autoridades de tránsito y retirándose del lugar una vez concluido el procedimiento.