Movilización por incendio de palmera en la avenida Boquerón del Palmar; investigan si fue provocado

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia, autoridades y personal de Protección Civil se registró la tarde de este lunes sobre la avenida Boquerón del Palmar, a la altura del Cárcamo de Agua, en Ciudad del Carmen, luego de que una llamada al número de emergencias alertara sobre el presunto incendio de una motocicleta.

Al arribar al sitio, los primeros respondientes confirmaron que el reporte inicial era erróneo y que en realidad el fuego consumía una palmera, cuyas llamas representaban un riesgo debido a la cercanía con otras palmeras y una zona de montazal, lo que pudo haber provocado un incendio de mayores dimensiones.

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Elementos de Protección Civil y Bomberos Tácticos iniciaron de inmediato las labores para sofocar el fuego, trabajando de manera coordinada para evitar que las llamas se propagaran. Gracias a la rápida intervención de los rescatistas, el incendio fue controlado en pocos minutos, impidiendo que alcanzara la vegetación cercana.

Durante la emergencia no se reportaron personas lesionadas ni daños a otras estructuras o bienes materiales; únicamente la palmera resultó afectada por el fuego.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades en el lugar, las primeras inspecciones descartan que el incendio haya sido ocasionado por un “efecto lupa” derivado de los rayos solares. Por el contrario, señalaron que existe la posibilidad de que el siniestro haya sido provocado de manera intencional, por lo que no se descarta una investigación para esclarecer el origen del fuego.

Elementos de Protección Civil y Bomberos Tácticos controlan incendio. / Por Esto.

Una vez extinguidas las llamas, los cuerpos de emergencia realizaron una revisión del área para asegurarse de que no existieran puntos de reignición y, tras confirmar que la situación estaba completamente bajo control, se retiraron del lugar. La oportuna respuesta evitó que el incendio se extendiera y generara una emergencia de mayores proporciones.

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