Aparatoso choque entre dos vehículos en Isla del Carmen 2000 deja cuantiosos daños materiales

Un aparatoso accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en las inmediaciones del fraccionamiento Isla del Carmen 2000, en Ciudad del Carmen, dejó como saldo cuantiosos daños materiales y una fuerte afectación momentánea a la circulación, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió en el cruce de la calle 18 de Abril con la calle Ongay García. De acuerdo con los primeros reportes, sobre la calle 18 de Abril, que cuenta con la preferencia de paso, circulaba un automóvil Mitsubishi Mirage, color blanco, con placas de circulación DJY-861-B del estado de Campeche, conducido por una mujer que se dirigía con rumbo a la avenida Isla de Tris.

Noticia Destacada Lunes violento: Atacan a balazos a una mujer en “Las Torres” de Playa del Carmen

Al llegar a la intersección, la unidad fue impactada en el costado derecho por un automóvil Fiat Mobi, color gris, con placas DJD-785-B del estado de Campeche, cuyo conductor presuntamente no respetó la preferencia de paso e intentó cruzar la vialidad sin las debidas precauciones.

La fuerza del impacto provocó que uno de los vehículos terminara montado sobre la banqueta, mientras que el otro quedó atravesado en medio de la calle, obstruyendo parcialmente la circulación y generando la movilización de automovilistas y vecinos que se acercaron para verificar la situación.

Noticia Destacada Vehículo termina incrustado contra una barda y es abandonado en Playa Norte; autoridades lo aseguran

Pese a lo aparatoso de la colisión y a los severos daños que presentaron ambas unidades, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia para brindar atención médica.

Los conductores involucrados dieron aviso a sus respectivas aseguradoras, cuyos representantes acudieron al lugar para realizar la valoración de los daños y llevar a cabo los trámites correspondientes. Finalmente, ambas partes manifestaron su intención de llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales, evitando que el incidente fuera turnado ante las autoridades competentes.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal