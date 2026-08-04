Fuerte aguacero soltó la onda tropical número 24 en Campeche

La onda tropical número 24 provocó un intenso aguacero la tarde de este martes en la ciudad de Campeche, dejando diversas afectaciones en distintos puntos de la capital. En cuestión de minutos, la fuerte precipitación ocasionó encharcamientos e inundaciones en avenidas de alta circulación, complicando el tránsito vehicular y obligando a conductores a reducir la velocidad para evitar accidentes. El Servicio Meteorológico Nacional había advertido que el paso del sistema favorecería lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en el estado.

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Entre las zonas con mayores complicaciones se reportaron calles anegadas, acumulación de agua en cruces viales y dificultades para peatones y automovilistas, además de que algunas alcantarillas fueron rebasadas por el volumen de lluvia. A través de redes sociales, ciudadanos compartieron imágenes y videos de vialidades cubiertas por el agua, mientras que el tránsito se tornó lento en varios sectores de la capital.

Las precipitaciones fueron consecuencia del avance de la onda tropical 24, que interactúa con otros sistemas atmosféricos favoreciendo tormentas en el sureste del país. De acuerdo con el pronóstico, las lluvias podrían continuar durante las próximas horas y extenderse a otros municipios de Campeche, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y evitar cruzar calles o zonas inundadas.

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Protección Civil recomienda extremar precauciones durante esta temporada de lluvias, especialmente al conducir bajo tormentas, ya que las precipitaciones intensas pueden ocasionar reducción de visibilidad, encharcamientos repentinos y la caída de ramas o árboles debido a las rachas de viento. Asimismo, pidió a la ciudadanía mantener limpias las rejillas pluviales y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes.