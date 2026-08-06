Automovilista choca contra arco metálico derribado en el estacionamiento de Plaza Zentralia; solo hubo daños materiales

Un ligero percance vial registrado durante la tarde en el estacionamiento de Plaza Zentralia, ubicada en la colonia Asa Poniente de Ciudad del Carmen, dejó como saldo daños materiales de consideración en un automóvil particular y afectaciones a un arco metálico de control de acceso, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, momentos antes del accidente una unidad de carga de grandes dimensiones había impactado y derribado el arco metálico instalado en uno de los accesos del estacionamiento, dejando la estructura sobre la vialidad interna y afectando el paso de los vehículos que ingresaban a la plaza.

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Minutos después, el conductor de un automóvil Dodge Attitude color gris, con placas de circulación DJJ-744-C del estado de Campeche, intentó ingresar al estacionamiento sin percatarse de que el arco permanecía derribado sobre la carpeta de rodamiento.

Como consecuencia, la parte frontal del vehículo impactó contra la base metálica de la estructura, provocando que la defensa delantera se desprendiera prácticamente por completo y ocasionando daños materiales de consideración en la unidad.

Tras el incidente, el automóvil permaneció en el sitio. / Por Esto.

Tras el incidente, el automóvil permaneció en el sitio mientras el conductor solicitaba la presencia de su ajustador de seguros, quien realizó la valoración correspondiente para el deslinde de responsabilidades y la cuantificación de los daños.

Afortunadamente, el percance no dejó personas lesionadas, ya que el impacto ocurrió a baja velocidad y únicamente ocasionó afectaciones materiales.

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Luego de las diligencias realizadas por la aseguradora, se determinó que la responsabilidad recaía en el conductor del automóvil, al no advertir la presencia del arco metálico derribado antes de intentar ingresar al estacionamiento, por lo que su póliza de seguro se hizo cargo de los daños ocasionados.

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