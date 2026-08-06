Movilización policiaca en el puente del Boquerón por hombre que ponía en riesgo su vida y la de automovilistas

Una intensa movilización de elementos de la Policía Estatal se registró la tarde de este jueves sobre el puente ubicado en el cruce de la avenida Boquerón del Palmar con la avenida Bellavista, en Ciudad del Carmen, luego de que múltiples llamadas al número de emergencias 911 alertaran sobre la presencia de un hombre que presuntamente se encontraba alterando el orden público y poniendo en riesgo su integridad física.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el masculino fue reportado por diversos automovilistas debido a que presuntamente se quitaba la ropa mientras caminaba sobre el puente y se atravesaba al paso de los vehículos, e incluso realizaba movimientos que obligaban a los conductores a frenar de manera repentina para evitar atropellarlo.

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Al arribar al sitio, los elementos de la Policía Estatal localizaron al individuo sin camisa y, según testigos, en esos momentos también se retiraba el pantalón. Debido al evidente riesgo que representaba tanto para él como para quienes transitaban por la zona, los uniformados procedieron a intervenirlo y resguardarlo.

Durante la intervención, el hombre gritaba que únicamente se encontraba durmiendo, sin percatarse del peligro que implicaba permanecer sobre una de las vialidades de mayor circulación de la ciudad. Las autoridades señalaron que el individuo presentaba un comportamiento inusual y presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia tóxica, situación que no ha sido confirmada oficialmente.

El sujeto fue reportado debido a que presuntamente se quitaba la ropa. / Por Esto.

Como medida preventiva, los policías lo abordaron a una patrulla y lo trasladaron a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó bajo resguardo mientras se valoraba su condición física y su estado de salud.

El incidente generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona, ya que el hombre no solo comprometía su propia seguridad al cruzar y permanecer sobre la vía rápida, sino que también aumentaba el riesgo de provocar un accidente de consecuencias graves.

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Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a continuar reportando este tipo de situaciones al número de emergencias 911, ya que una atención oportuna puede prevenir tragedias y permitir que personas en condiciones de vulnerabilidad reciban la atención correspondiente.

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